В Турции назвали условия одобрения заявки Швеции на членство в НАТО

Турция одобрит заявку Швеции в НАТО в ответ на позитивные новости из США по F-16

Турция одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких политических кругах.

Парламент Турции одобрит принятый парламентской комиссией по иностранным делам ратификационный протокол после того, как американский Конгресс положительно решит вопрос о самолетах, уточнил собеседник агентства, назвав это «добрым жестом» в адрес Вашингтона.

«В Анкаре, скорее всего, будут ждать позитивных новостей из Конгресса США по продаже Турции F-16. В противном случае протокол ляжет на полку до лучших времен», — заявил источник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает весь альянс сильнее.

