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21:54, 26 декабря 2023Мир

В Турции назвали условия одобрения заявки Швеции на членство в НАТО

Турция одобрит заявку Швеции в НАТО в ответ на позитивные новости из США по F-16

Фото: Unsplash.com

Турция одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких политических кругах.

Парламент Турции одобрит принятый парламентской комиссией по иностранным делам ратификационный протокол после того, как американский Конгресс положительно решит вопрос о самолетах, уточнил собеседник агентства, назвав это «добрым жестом» в адрес Вашингтона.

«В Анкаре, скорее всего, будут ждать позитивных новостей из Конгресса США по продаже Турции F-16. В противном случае протокол ляжет на полку до лучших времен», — заявил источник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает весь альянс сильнее.

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      Марина Совина
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