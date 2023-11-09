Генсек НАТО призвал Венгрию одобрить членство Швеции в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг призвал Венгрию одобрить членство Швеции в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак и призвал страну одобрить членство Швеции в альянсе, передает «Интерфакс».

Новак назвала позитивным шагом вступление Финляндии в НАТО и выразила надежду на скорейшее становление Швеции полноправным членом альянса.

При этом президент напомнила, что вопрос о ратификации заявки находится в компетенции парламента, ни она, ни премьер-министр Виктор Орбан не могут повлиять на работу депутатов.

Столтенберг призвал парламент Венгрии провести голосование по данному вопросу безотлагательно. «Пришло время поприветствовать Швецию в качестве нашего 32-го союзника», — подчеркнул он.

Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО. Политик выразил мнение, что властям Швеции даже выгодно то, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки.