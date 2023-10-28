Сийярто заявил, что критика Швецией Венгрии усложняет ее вступление в НАТО

Венгрия отреагировала на обвинения в авторитаризме со стороны Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Его спросили о планах Будапешта одобрить к концу ноября вступление Швеции в НАТО. Сийярто ответил, что это зависит от того, когда депутаты решат проголосовать. «Определенно, поведение Швеции не помогает, потому что продолжение распространения фейковых новостей о Венгрии, продолжение обвинений Венгрии в недемократичности, диктаторстве и авторитаризме — просто не приносит пользы», — добавил он.

Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО. Гуйяш считает, что властям Швеции даже выгодно то, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки. «Вопрос в том, важно ли это для шведов? Для того чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать», — отметил он.