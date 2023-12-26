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19:26, 26 декабря 2023Мир

Турецкий парламент одобрил протокол вступления Швеции в НАТО

Комиссия парламента Турции одобрила протокол вступления Швеции в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Комиссия турецкого парламента по иностранным делам одобрила протокол вступления Швеции в НАТО и передала его на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи», — указал источник агентства.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг понадеялся на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает весь альянс сильнее.

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      Глеб Бажуткин
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