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20:23, 8 января 2024Культура

Солист группы «Щенки» выступил перед толпой в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Тесли выступил перед толпой в одном носке

Фото: @maxim_tesli

Солист музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли выступил перед толпой в непотребном виде. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в ночном клубе MOD на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Тесли вышел на сцену полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз.

Перформансом заинтересовался депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, Тесли решил таким образом обрести популярность. «Этот неизвестный исполнитель, скорее всего, решил последовать примеру другого московского неизвестного исполнителя именно по той причине, что он никому неизвестен. (...) И прикинул для себя, что посидеть суток 15-20 он готов ради того, чтобы войти в чарты, ради того, чтобы стать популярным скандальным борцом», — заявил Милонов.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. В свою очередь рэпер Vacio понял идею мероприятия буквально и появился на вечеринке полностью голым, в одном носке, который он использовал не по назначению. Позднее его арестовали и обязали выплатить штраф.

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      Мария Винар
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