Торговые центры в Петербурге закрылись из-за аварии

ТРК «Балкания NOVA» и «Международный» в Петербурге приостановили работу 7 января

Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Санкт-Петербурге приостановили работу 7 января на фоне городской аварии, сообщает «Фонтанка».

Сроки открытия в организациях пока не называют. Речь идет о «технических проблемах с отоплением», а неполадки коснулись инженерных сетей, говорится в материале РБК.

В Петербурге, как и в большинстве других российских регионов на праздниках установилась очень холодная погода. Согласно прогнозу на 5-9 января, в городе ожидается до 23-25 градусов ниже нуля.

Ранее стало известно, что подачу тепла удалось восстановить в 81 из 174 многоквартирных домов микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где ранее произошло отключение. На фоне сильнейших морозов там произошел прорыв теплотрассы, а из-за того, что отопительная система замерзла, при запусках аварийными бригадами стали появляться новые прорывы на магистральной линии и в домах.