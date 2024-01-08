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10:49, 8 января 2024Россия

В микрорайоне Подольска дали тепло в половине ранее отключенных домов

МЧС: в Климовске вернули отопление в 81 многоквартирный дом из 174-х

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Подачу тепла восстановили в 81 из 174 многоквартирных домов микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где ранее произошло отключение, со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

Данные о подаче тепла в половину пострадавших домов приведены по состоянию на 07:00 8 января. Отмечается, что помимо жилых домов под отключение также попали восемь социально значимых объектов.

Ранее стало известно, что 4 января в муниципалитете на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. Глава Подольска Григорий Артамонов объяснил, что из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках аварийными бригадами стали появляться новые прорывы на магистральной линии и в домах.

По причине отсутствия отопления в жилых домах и организациях в Подольске было возбуждено уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что пострадавшие жители платить за отопление в январе не будут. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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      Дмитрий Воронин
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