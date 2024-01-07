Из-за отсутствия отопления в домах Подольска возбудили дело

В Подольске возбуждено уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в помещениях организации, которая обслуживает котельную, где произошла авария, проводятся обыски. Кроме того, изымается техническая документация и допрашивается руководство.

Ранее 7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет (СК) России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Так, Воробьев обратился в СК РФ, чтобы там ходатайствовали в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Ожидается, что дома третьей очереди будут подключены к отоплению к середине дня в воскресенье, 7 января. По словам Воробьева, будет запущен второй котел, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры.

