Машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах и попала на видео

Упавшая со скалы на Филиппинах машина с тремя россиянами попала на видео

Упавшая со скалы на Филиппинах машина с россиянами попала на видео. Соответствующие кадры приводит Shot.

На размещенном ролике запечатлен красный перевернутый автомобиль в воде. При этом видно, как местные жители помогают пострадавшему мужчине выбраться из салона транспортного средства.

Известно, что авария произошла около 15:00 по местному времени недалеко от провинции Себу. По словам свидетелей происшествия, автомобиль Toyota Vios вылетел на встречную полосу и затем рухнул с высоты 60 метров. В результате ДТП полученные травмы 43-летней россиянки оказались несовместимы с жизнью. Ее мужа и водителя госпитализировали в местную больницу.

Уточняется, что в салоне были найдены три бутылки из-под пива. По предварительным данным, туристы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что гражданин России выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Таиланде.