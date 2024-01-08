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18:45, 8 января 2024Путешествия

Машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах и попала на видео

Упавшая со скалы на Филиппинах машина с тремя россиянами попала на видео

Упавшая со скалы на Филиппинах машина с россиянами попала на видео. Соответствующие кадры приводит Shot.

На размещенном ролике запечатлен красный перевернутый автомобиль в воде. При этом видно, как местные жители помогают пострадавшему мужчине выбраться из салона транспортного средства.

Известно, что авария произошла около 15:00 по местному времени недалеко от провинции Себу. По словам свидетелей происшествия, автомобиль Toyota Vios вылетел на встречную полосу и затем рухнул с высоты 60 метров. В результате ДТП полученные травмы 43-летней россиянки оказались несовместимы с жизнью. Ее мужа и водителя госпитализировали в местную больницу.

Уточняется, что в салоне были найдены три бутылки из-под пива. По предварительным данным, туристы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что гражданин России выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Таиланде.

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      Мария Винар
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