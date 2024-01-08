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10:53, 8 января 2024Бывший СССР

В ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы

Пасечник: внештатный сход авиационного боеприпаса произошел над Рубежным в ЛНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Река / ТАСС

Внештатный сход авиационного боеприпаса произошел при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России над городом Рубежное в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram.

Речь идет об авиабомбе «ФАБ-250». В результате случившегося никто не пострадал. Известно, что жителей ближайших домов оперативно эвакуировали.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также сотрудники МЧС и военной комендатуры. Принимается решение об обезвреживании боеприпаса. «Ситуацию держу на личном контроле», — заключил Пасечник.

2 января в Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса. Снаряд упал в Острогожском районе. Никто не пострадал.

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