В Польше скрывали улики в деле о взрывах на «Северных потоках»

WSJ: Польша пыталась препятствовать расследованию диверсий на «Северных потоках»

Польские чиновники скрывали улики и пытались препятствовать ходу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с международным следствием, а также «отказываются предоставить потенциально критические улики» для расследования дела о взрывах на газопроводе.

Автор статьи отмечает, что польское руководство «слишком медленно» предоставляет запрашиваемые данные, а также отказывается выдавать информацию о перемещении подозреваемых в причастности к диверсиям по территории страны.

Уточняется, что данные факты дают почву для «все больших подозрений о роли и мотивах республики» в деле о взрывах на «Северных потоках».

Ранее первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что западные страны, в том числе и Германия, самостоятельно перекрыл «газовый кран» из России, подорвав «Северные потоки». По ее словам, они пытаются обвинить Россию в том, что сделали сами.