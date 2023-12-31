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14:57, 31 декабря 2023Мир

В России ответили на обвинение Шольца о перекрытом Путиным газе для ФРГ

Депутат Журова: Германия самостоятельно перекрыла «газовый кран» из России

Фото: maxshot.pl / shutterstock / Fotodom

Запад, в том числе и Германия, самостоятельно перекрыл «газовый кран» из России. Так в разговоре с «Лентой.ру» ответила на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил президента России Владимира Путина в прекращении поставок газа, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова.

«Они повредили "Северные потоки". Явно не мы это сделали. Это нам не выгодно и не нужно. Они сами делают какие-то вещи, а потом пытаются обвинить нас, что это делаем мы. К ним вопросов больше, чем к нам. Обвинять Россию неправильно, особенно перед Новым годом», — отреагировала Журова.

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Ранее Олаф Шольц упомянул Владимира Путина в новогоднем обращении. По словам канцлера ФРГ, Россия начала конфликт в центре Европы, а после этого президент России «перекрыл газовый кран».

В начале декабря Шольц уже высказывался о проблемах с газом и возлагал вину за это на президента России.

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