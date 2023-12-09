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15:23, 9 декабря 2023Мир

Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе

Bild: цены на газ выросли, так как Россия прекратила снабжение Европы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Unsplash

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил России в выросших ценах на энергоносители. Его слова передает газета Bild.

Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, канцлер заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. «Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что Россия перестала поставлять газ при том, что газопровод исправен. Олаф Шольц заметил, что из-за этого страна недосчиталась 120 миллиардов кубометров газа. Для исправления ситуации Германии пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на финансовые сложности. Военную помощь союзников от Германии и других стран Шольц назвал сигналом президенту Путину.

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      Андрей Ставицкий
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