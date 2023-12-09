Шольц пообещал поддерживать Украину годами

ТАСС: канцлер ФРГ Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на финансовые сложности. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц заявил, что поддержка Украины продолжится и страна должна быть готова оказывать ее годами. «Разумеется, для нас тоже это большой "финансовый вызов"», — заметил канцлер ФРГ.

Олаф Шольц также назвал военную помощь союзнику «сигналом президенту России Владимиру Путину», который должны показывать «весь мир и вся Европа». «Он не должен рассчитывать, что мы сбавим усилия», — подчеркнул Шольц.

«Эта война, вероятно, не закончится так быстро, как мы все хотим, и именно поэтому мы должны иметь возможность продолжать делать то, что мы делаем, в этом году, в будущем году и в последующем», — заявил политик. По словам Шольца, Германия должна быть готова «осуществить еще больший вклад», если другие страны окажутся слабее.

В начале декабря глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не откажется от помощи Украине. «У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год», — отметил Кэмерон, но пояснил, что уровень финансовой помощи может вырасти.