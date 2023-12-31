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09:32, 31 декабря 2023Мир

Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении

Шольц упомянул Путина и газ в новогоднем обращении
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Markus Schreiber / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц упомянул президента России Владимира Путина в новогоднем обращении. Об этом пишет Die Welt.

По словам Шольца, Россия начала конфликт в центре Европы, а после этого Путин «перекрыл газовый кран».

Шольц уже высказывался о проблемах с газом и возлагал вину за это на президента России. В начале декабря, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, канцлер заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в десять раз больше, чем раньше. «Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — подчеркнул Шольц.

В России назвали слова политика абсурдными. Экономист Виталий Колшатов заявил, что на данную ситуацию в Европе повлияли действия Евросоюза, который до этого получал российские энергоресурсы по оптовой стоимости.

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