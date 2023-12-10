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19:30, 10 декабря 2023Экономика

В России ответили на обвинения Шольца в адрес Путина из-за цен на газ

Экономист Колшатов назвал обвинения Шольца в адрес России абсурдными
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Экономист Виталий Колшатов прокомментировал обвинения канцлера Германии Олафа Шольца, которые он высказал в адрес президента России Владимира Путина по проблеме газа в Европе. Запись телефонного разговора публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Специалист назвал слова политика абсурдными. По мнению Шольца, во всем виновата Россия, поскольку сопротивляется США и не хочет в отличие от Германии находиться под управлением Вашингтона. «Европейский союз уничтожил свое уникальное конкурентное преимущество», — заявил Колшатов.

Кроме того, эксперт отметил, что на данную ситуацию в Европе повлияли действия Евросоюза, который до этого получал российские энергоресурсы по оптовой стоимости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в выросших ценах на энергоносители. Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, канцлер заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в десять раз больше, чем раньше.

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      Мария Винар
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