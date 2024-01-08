Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 8 января 2024Россия

ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

Минобороны: российские военные ударили по месту совещания украинских командиров

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны. Об этом заявили в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.

«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений [Вооруженных сил Украины] ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах», — уточняется в сообщении российского Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВС России за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также 14 тактических ракет «Точка-У». Отмечается, что за данный период авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Над городом в ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы. Что известно о случившемся?

      В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

      ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

      Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

      Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

      Пушилин объяснил ситуацию с возможными преемниками Зеленского

      Российские войска ударили «Кинжалами» по территории Украины

      Москвичам пообещали потепление

      В Крыму назвали воздушные атаки ВСУ ожидаемыми

      Появившемуся голым на вечеринке рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости