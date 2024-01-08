ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

Минобороны: российские военные ударили по месту совещания украинских командиров

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской 101-й бригады территориальной обороны. Об этом заявили в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.

«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений [Вооруженных сил Украины] ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах», — уточняется в сообщении российского Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВС России за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также 14 тактических ракет «Точка-У». Отмечается, что за данный период авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8.