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13:56, 5 января 2024Россия

ВС России уничтожили 8 ракет Storm Shadow и 14 «Точек-У» за неделю

Минобороны России: за неделю уничтожены 8 ракет Storm Shadow и 14 «Точек-У»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», а также три переделанных для стрельбы по наземным целям зенитных ракетных комплекса С-200. Об этом в пятницу, 5 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военные также поразили 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотника.

При этом авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за это время сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8.

1 января Минобороны доложило о поражении инфраструктуры аэродромов, где находились самолеты-носители ракет Storm Shadow. Российские войска нанесли высокоточный удар по цели 31 декабря. О том, где именно это произошло, не сообщалось.

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