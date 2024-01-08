Звезда «Постучись в мою дверь» начала подготовку к свадьбе

Albawaba: Ханде Эрчел готовится к свадьбе с миллиардером Хаканом Сабанджи

Турецкая модель и актриса Ханде Эрчел и ее жених, миллиардер Хакан Сабанджи, готовятся к свадьбе, сообщает Albawaba.

По некоторым данным, торжество намечено на лето 2024 года. Избранник Эрчел является наследником одной из самых богатых турецких семей. Его отец, Омер Сабанджи, — председатель совета директоров Densa Shipping Holding.

В марте прошлого года Эрчел рассталась с актером Керемом Бюрсином, с которым сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Бюрсин исполнил в нем роль Серкана Болата, широко известного российской публике.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

В 2022 году в России решили снять адаптацию сериала. Отечественная картина будет транслироваться по телеканалу ТНТ, а также станет доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Роль Серкана Болата (в отечественной адаптации — роль Сергея) исполнит Никита Волков, ранее работавший в проекте «Трудные подростки», а Эду Йылдыз (в российской версии героиню будут звать Александра) сыграет Лиана Гриба. Артистка известна по сериалам «Триггер», «Дурная кровь» и «Монастырь».