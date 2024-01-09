55-летняя актриса появилась на «Золотом глобусе» в платье с вагинами

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон появилась на ежегодной премии «Золотой глобус» в наряде с необычным принтом и привлекла внимание журналистов. Соответствующее видео приводит телеканал ExtraTV на YouTube.

55-летняя звезда популярных телесериалов «Половое воспитание» и «Секретные материалы» пришла на церемонию в белом платье с пышной юбкой, которая была оформлена цветочным принтом. Однако журналисты телеканала подошли на красной дорожке к Андерсон и рассмотрели изделие более детально. Оказалось, что на платье были изображены не цветы, а вагины.

«Йони, на моем платье так много йони (в переводе с санскрита "вагина"). На вышивку одного элемента ушло 3,5 часа, а их очень много. В целом на это было потрачено около 150 часов работы», — рассказала она.

В декабре Джиллиан Андерсон пришла на церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Тогда она выбрала бордовое платье, которое было оформлено длинным шлейфом и глубоким декольте.