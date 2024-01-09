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11:11, 9 января 2024Путешествия

Американцы массово устремились в одну страну СНГ

Минтуризма Казахстана: турпоток из США в страну вырос на 54 процента

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Американские туристы массово устремились в Казахстан — с января по сентябрь 2023 года турпоток из США вырос на 54 процента. Об этом сообщает министерство туризма и спорта этой страны Содружества независимых государств (СНГ).

Всего Казахстан посетили 28 тысяч американцев. Уточняется, что за аналогичный период 2022 года путешественники совершили 18 тысяч визитов.

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При этом на первом месте по объему въездного потока оказалась Россия, откуда в страну прибыли почти 357 тысяч туристов. В тройку лидеров также вошли Китай (75 тысяч визитов) и Турция (41 тысяча). Кроме того, в Казахстан часто приезжали отдыхающие из Индии (34 тысячи поездок).

В общей сложности за девять месяцев минувшего года Казахстан принял 835 тысяч иностранных гостей, это на 37 процентов больше, чем в январе-сентябре 2022-го.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились на Шри-Ланку. По итогам года рост турпотока в пляжную страну составил более 116 процентов.

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      Мария Борисова
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