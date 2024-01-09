Американцы массово устремились в одну страну СНГ

Минтуризма Казахстана: турпоток из США в страну вырос на 54 процента

Американские туристы массово устремились в Казахстан — с января по сентябрь 2023 года турпоток из США вырос на 54 процента. Об этом сообщает министерство туризма и спорта этой страны Содружества независимых государств (СНГ).

Всего Казахстан посетили 28 тысяч американцев. Уточняется, что за аналогичный период 2022 года путешественники совершили 18 тысяч визитов.

При этом на первом месте по объему въездного потока оказалась Россия, откуда в страну прибыли почти 357 тысяч туристов. В тройку лидеров также вошли Китай (75 тысяч визитов) и Турция (41 тысяча). Кроме того, в Казахстан часто приезжали отдыхающие из Индии (34 тысячи поездок).

В общей сложности за девять месяцев минувшего года Казахстан принял 835 тысяч иностранных гостей, это на 37 процентов больше, чем в январе-сентябре 2022-го.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились на Шри-Ланку. По итогам года рост турпотока в пляжную страну составил более 116 процентов.