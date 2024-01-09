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09:33, 9 января 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну пляжную страну Азии

АТОР: турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год

Фото: Dinuka Lankaloka / Unsplash

Туристический поток из России на Шри-Ланку за 2023 год вырос более чем в два раза — на 116,4 процента. О том, что россияне массово устремились в пляжную страну Азии, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным источника, количество прибывших на Шри-Ланку путешественников в 2023-м стало рекордным — почти 197,5 тысячи человек. Столько россиян за год никогда не приезжало на остров.

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Причем по объему въездного рынка РФ оказалась на втором месте после Индии, откуда на Шри-Ланку в минувшем году приехали 302 тысячи туристов. Доля россиян среди всех отдыхающих на острове составила 13 процентов, то есть каждый восьмой турист был из России.

В АТОР объяснили, что более чем двукратный рост количества поездок связан с разнообразием прямых рейсов, удобными стыковочными маршрутами и активностью российских туристических компаний.

Ранее сообщалось, что российские туристы раскупили почти все новогодние туры на Шри-Ланку на рейсы Jazeera Airways. В результате многим туроператорам пришлось полностью закрыть продажи праздничных путевок с перелетами этой авиакомпанией.

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      Мария Борисова
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