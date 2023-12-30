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00:01, 30 декабря 2023Путешествия

Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?

Российские туристы потратят на новогодние люкс-туры от 1,5 миллиона рублей

Фото: Captured Blinks / Shutterstock / Fotodom

Российские путешественники выбирают люксовый отдых в Новый год с семьей на пляжных курортах и тратят на него по 1,5 миллиона рублей минимум. О ценах праздничных каникул «Ленте.ру» рассказали отечественные туроператоры.

По информации сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самый дорогой отдых россиян на новогодние праздники обошелся более чем в четыре миллиона рублей. Это был тур для трех взрослых людей и двух детей с проживанием в пятизвездочном отеле в Дубае в течение десяти дней. Завтраки в стоимость уже включены. Тем не менее, туроператоры отмечают, что цены в люксовом сегменте намного выше, при этом спрос на него сохраняется стабильный.

Хитом люкс-сегмента стали путешествия на поездах

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр отметила в беседе с «Лентой.ру», что Мальдивы и Сейшелы все еще популярны среди любителей роскошного отдыха, однако «самый люкс» — Африка, Латинская Америка и острова Индийского океана. «Это дороже всего сейчас», — заключила эксперт.

Туры в Кению, ЮАР, Танзанию в комбинации с Мадагаскаром, Сейшелами, Маврикием, Мальдивами — такие комбинированные поездки, которые позволяют посетить несколько стран, пользуются успехом у россиян

Майя Котлярэксперт

По ее словам, в этих странах можно попробовать путешествия на семизвездочных поездах (как в Африке, так и в Латинской Америке), полеты на вертолетах над Замбией, над водопадом Виктория. От наполнения конкретного тура будет зависеть его стоимость — к примеру, есть лоджи, которые обойдутся от 5-7 тысяч долларов (от 450 до 630 тысяч рублей).

Через хаб в Эфиопии путешественники летят транзитом в Латинскую Америку, совмещая поездки в разные страны — Аргентину, Бразилию, Боливию, Патагонию, остров Пасхи, Перу. А по Перу уже катаются на поездах Belmond Andean Explorer. Такой вид путешествий стал излюбленным для россиян, заметила Котляр.

Восходящий тренд — страны Ближнего Востока и Персидского залива. Люксовый сегмент сейчас активно присматривается к Оману, поскольку эта страна дает много возможностей, открывая потрясающие роскошные отели на утесах

«Это в чистом виде люкс»

Еще одним популярным роскошным направлением стал Марокко. Теперь, по словам экспертов, эта страна не доступна россиянам со средним бюджетом.

Потому что после пандемии подорожали как авиабилеты, так и экскурсии, проживание. Там реновированные отели, люди живут в красивых риадах, дворцах. Это в чистом виде люкс-направление для россиян

Майя Котлярэксперт

Специалист отметила, что поездка в Марокко обойдется от 5 тысяч долларов минимум на человека и от 20 тысяч долларов минимум на семью. Кроме того, много люксовых отелей открывается в Азии, в том числе на тайских островах Као-Лак, Самуи, Пхукет. Помимо этого, россияне любят совмещать новогодние поездки в разные страны — Сингапур с Филиппинами или Индонезией.

Южная Корея и Япония, кстати, тоже сейчас восходящий тренд. Несмотря на то что они в целом ведут недружественную политику в отношении России, они все-таки здесь хорошо продвигают свой туристический продукт

Майя Котлярэксперт

При этом популярность не теряет и Европа — соотечественники проявляют особый интерес к Италии и Франции.

Самые интересные туры богачей

Руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева рассказала, что спрос на люкс-сегмент в Новый год есть. К примеру, туроператор продал путевку семье с пятью детьми в отель на Кубе за полтора миллиона рублей.

Еще есть эксклюзив от наших партнеров — перелет черным самолетом Black Jet. В нем только бизнес класс, эконома нет. Как бизнес-джет. Стоимость такого перелета от 150 тыс. рублей на одного взрослого в одну сторону

Насиба Алиеваэксперт

По словам эксперта Майи Котляр, семьи также отдают предпочтение Африке, стоимость поездки туда начинается от 3-5 миллионов рублей. В тур входит авиа-сафари: чтобы путешественникам не приходилось тратить время на дорогу на джипах, между локациями они будут передвигаться на легкомоторных самолетах. Такие поездки предполагают проживание в отелях стоимостью от 5 тысяч долларов (450 тысяч рублей) в сутки.

Специалист добавила, что туры на Мальдивы для семей сейчас очень дорогие. Только бизнес-класс обойдется в 2-3 миллиона рублей за четверых человек, а проживание — от 3-5 миллионов. В общей сложности может выйти до 8-9 миллионов рублей за тур.

₽9 000 000

будет стоить семейный отдых на Мальдивах в Новый год

Какие требования у россиян к люкс-турам

Туроператоры отмечают, что россияне, которые выбирают роскошный новогодний отдых, в первую очередь ожидают высокого уровня сервиса и компетентности гидов. В остальном же у отечественных путешественников «очень мало звездных замашек».

Сами отели и гиды, принимая гостей из люксового сегмента, знают все нюансы. Что нельзя громко разговаривать при них, нельзя тараторить по телефону, нельзя их завозить в специальные магазины, с которыми есть договоренности. Нельзя их беспокоить лишний раз, названивать, написывать. Все должно быть четко выполнено — от трансфера до заселения

Майя Котлярэксперт

Бывают случаи, когда клиенты обращаются к отелю или туроператору с конкретными просьбами — к примеру, поставить в номере определенное шампанское. Однако в последнее время, замечают специалисты, такое происходит все реже.

Для них стало важнее получение эмоций, нежели вот эти распальцовки — мне нужно то, мне нужно се. Они про эмоции, они тратят деньги исключительно ради эмоций, а не для того, чтобы их там обхаживали. Они наоборот, хотят раскрепоститься и чувствовать себя естественно. Вот такой запрос, на простоту

Майя Котлярэксперт

При этом в турагентстве Fun&Sun рассказывают, что богачи любят шик и экстравагантность. Они рассказали «Ленте.ру» о некоторых необычных просьбах любителей роскошного отдыха. Так, россияне заказывают личный самолет до отеля, снимают весь этаж, чтобы обеспечить приватность, заказывают услуги личного шеф-повара, нанимают охранный отряд.

Также был случай, когда туристы отправились в Новый год на Мальдивы, но не захотели встречать праздник без елки и доставили праздничное дерево в отель. А в Дубае по запросам российских путешественников построили отдельный ресторан для тех, кто предпочитает шашлык из свинины.

По информации Fun&Sun, цены на VIP-отдых ограничиваются только полетом фантазии. Например, отдых на Мальдивах для семьи из четырех человек может стоить несколько десятков миллионов рублей.

Самые дорогие отели за миллиарды рублей

Туроператор Fun&Sun отмечает, что в числе самых дорогих отелей семизвездочный Atlantis The Royal. Королевская вилла там стоит 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей) в праздники. Номер попроще обойдется в 1,3 миллиона рублей на двоих с 31 декабря по 7 января.

$50 000 000

стоит королевская вилла в отеле Atlantis The Royal

Отдых в гостинице Banyan Tree Dubai в ОАЭ также будет стоить чуть больше миллиона рублей в новогодние даты. Это отель с панорамным видом на Персидский залив в центре Дубая. А вот «золотой» отель Emirates Palace Mandarin Oriental Abu Dhabi посреди пустыни, строительство которого обошлось в три миллиарда долларов, стоит от 625 долларов (56 тысяч рублей) до 13 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).

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      Зарина Дзагоева
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