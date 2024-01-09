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04:02, 9 января 2024Интернет и СМИ

Бойцы ВСУ сравнили российские бомбы с «открытыми вратами ада»

NYT: солдаты ВСУ сообщают о поражении планирующими бомбами в подземных бункерах

Фото: РИА Новости

Российские планирующие авиабомбы наносят значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом газете The New York Times рассказали бойцы Национальной гвардии Украины.

По словам одного из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». При этом, отметил боец с позывным Кит, от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

В декабре директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что главное преимущество бомб с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) заключается в возможности сбрасывать бомбы с высоты примерно десять километров, причем на расстоянии до 50 километров от объекта. «Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — сказал он. Эксперт отметил, что боеприпас обладает высокой точностью благодаря использованию системы навигации ГЛОНАСС.

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      Марина Совина
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