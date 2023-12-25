Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:49, 25 декабря 2023Наука и техника

В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

Эксперт Кнутов: российские планирующие бомбы снижают уязвимость самолетов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vslv / Wikimedia

Применение авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) снижает уязвимость российских самолетов. О преимуществах боеприпаса рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Главное преимущество бомб с установленными на них УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно десять километров, причем на расстоянии до 50 километров от объекта. Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — сказал он.

Эксперт отметил, что боеприпас обладает высокой точностью благодаря использованию системы навигации ГЛОНАСС.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В июле издание The Drive писало, что потребность Воздушно-космических сил России в бомбах с УМПК будет расти. Модули для бомб ФАБ-500М62 впервые представили в 2002 году на авиасалоне в Фарнборо.

В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о промышленном шпионаже против России

      Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

      Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

      Полянский заявил о восприятии Израилем резолюции ООН как разрешение на атаки

      В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

      В России отчитались о перевыполнении плана приватизации в 16 раз

      В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

      Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

      Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

      Россию обвинили в уничтожении военной промышленности Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости