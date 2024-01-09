Движение по трассе М-11 восстановили после столкновения 50 автомобилей

Движение по трассе М-11 в Новгородской области восстановили после ДТП с 50 авто

Движение по трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, где ранее столкнулись 50 автомобилей, восстановили. Об этом сообщили в региональном Минтрансе, передает ТАСС.

«На 526-м километре скоростной магистрали, где вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия», — доложили в ведомстве.

ДТП на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом произошла днем в понедельник, 8 января. Из-за аварии движение в сторону Москвы оказалось перекрыто. Чтобы объехать огромную пробку, водителям пришлось съезжать с М-11 на трассу М-10.

Врачи не смогли спасти четырех человек, в их числе был один ребенок, пострадали еще 16. По данным новгородской прокуратуры, авария произошла из-за ухудшения погодных условий — на трассе выпало много снега.