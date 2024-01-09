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23:35, 9 января 2024Силовые структуры

Двух полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма

Двух полковников ФСБ обвинили во взятке на ₽20 млн от настоятеля храма в Москве

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, офицеры вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьей. Они настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили деньги от настоятеля храма, пообещав ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть денег была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска в их домах. Полковники ФСБ арестованы до середины марта 2024 года.

Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

Ранее троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в покушении на получение взяток на сумму более чем в пять миллиардов рублей, им избрана мера пресечения. Двое фигурантов, Алексей Царев и Алексей Манышкин находятся под домашним арестом. Третий, Александр Ушаков заключен под стражу.

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      Марина Совина
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