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11:43, 9 января 2024Путешествия

Двух туристов нашли под лавиной в Мурманской области без признаков жизни

Двух туристов из Петербурга нашли под лавиной в Хибинах без признаков жизни

Фото: Unsplash

Двух туристов нашли под лавиной в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области без признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) на официальной странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что личности мужчин установлены — ими оказались жители Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

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Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее, в декабре, сотрудники полиции в Якутии спасли туристов из Китая, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, путешественники из КНР мечтали увидеть Полюс холода, однако их машина не была готова к экстремальным морозам Крайнего Севера.

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      Фариза Бацазова
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