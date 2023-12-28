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19:05, 28 декабря 2023Путешествия

Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

Полицейские в Якутии спасли туристов из КНР, у которых заглох автомобиль

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники полиции в Якутии спасли туристов из КНР, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, молодая пара из Китая мечтала увидеть Полюс холода. Однако их машина не была готова к экстремальным морозам Крайнего Севера.

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«Полицейские заметили автомобиль с туристами на обочине дороги поздним вечером, помогли туристам отогреть машину в гараже местного жителя и сопроводили до теплой стоянки, где автомобиль утеплили», — сообщила Волк.

Отмечается, что китайцы поблагодарили правоохранителей за помощь в сложной ситуации.

Ранее в декабре заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что количество заявок на визы в Россию растет. Дипломат указал, что за последние месяцы 2023 года наблюдается восстановление отложенного спроса туристов на поездки в страну.

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      Фариза Бацазова
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