Фигурант дела о поджоге общежития с семью погибшими предстанет перед судом

В Москве фигурант дела о поджоге общежития с семью погибшими пойдет под суд

В Москве предстанет перед судом 60-летний фигурант уголовного дела о поджоге общежития на Международной улице. Об этом во вторник, 9 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 21 февраля 2023 года находившийся в нетрезвом виде россиянин поссорился с жильцами соседней комнаты из-за игравшей у них громкой музыки. Злоумышленник решил отомстить и разместил на пороге комнаты мешок с одеждой, который затем поджег, заблокировав соседям возможность выбраться из помещения. Всего пострадали 14 человек, семерым из них, включая двух детей, выжить не удалось.

24 февраля 2023 года по решению Пресненского суда столицы обвиняемый был отправлен в СИЗО.

Следствие опросило более 100 свидетелей. Был проведен ряд судебных экспертиз. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в инкриминируемых преступлениях. Фигурант уголовного дела вину не признал.