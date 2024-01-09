Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 9 января 2024Силовые структуры

Фигурант дела о поджоге общежития с семью погибшими предстанет перед судом

В Москве фигурант дела о поджоге общежития с семью погибшими пойдет под суд

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве предстанет перед судом 60-летний фигурант уголовного дела о поджоге общежития на Международной улице. Об этом во вторник, 9 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 21 февраля 2023 года находившийся в нетрезвом виде россиянин поссорился с жильцами соседней комнаты из-за игравшей у них громкой музыки. Злоумышленник решил отомстить и разместил на пороге комнаты мешок с одеждой, который затем поджег, заблокировав соседям возможность выбраться из помещения. Всего пострадали 14 человек, семерым из них, включая двух детей, выжить не удалось.

24 февраля 2023 года по решению Пресненского суда столицы обвиняемый был отправлен в СИЗО.

Следствие опросило более 100 свидетелей. Был проведен ряд судебных экспертиз. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в инкриминируемых преступлениях. Фигурант уголовного дела вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Орле: есть пострадавшие. Что известно о произошедшем?

      Россиянам раскрыли способы очистить скатерть от жира и кофейных пятен

      США значительно нарастили закупки российских товаров

      Влияние Эль-Ниньо на погоду в России оценили

      Раскрыто число посетивших Сочи в Новый год туристов

      Названо самое ожидаемое оружие России в зоне СВО

      Популярный блогер высказался о последствиях голой вечеринки для артистов

      Оставшимся без тепла жителям Подмосковья предложили поехать в лагерь

      Самолет с туристами на борту перевернулся в воздухе и разбился

      Врач раскрыл способы нормализовать уровень холестерина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости