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11:51, 24 февраля 2023Силовые структуры

В Москве арестовали фигуранта дела о поджоге общежития

Суд в Москве арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития
СюжетПожар в Москве:

Фото: Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в центре столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля», — заявили журналистам.

Уточняется, что фигуранту из Белгородской области предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенном общеопасным способом. Свою вину Хомченко не признает.

Пожар на Международной улице в Москве произошел вечером во вторник, 21 февраля. Возгорание случилось на пятом этаже 16-этажного здания общежития. Первые этажи этого здания были переделаны под гостиницу «МКМ».

Сообщалось, что в результате происшествия погибли семь человек. 22 февраля Следственный комитет возбудил по факту произошедшего дело.

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Полина Матюхина
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