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14:13, 22 февраля 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за пожара с погибшими в московской гостинице

СКР возбудил дело об убийстве из-за поджога в гостинице в центре Москвы с семью погибшими

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Следователи возбудили дело из-за поджога в гостинице в центре Москвы. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, дело возбуждено по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») УК РФ.

Ранее стало известно, что число погибших при пожаре в гостинице в центре Москвы возросло до семи человек.

Пожар на Международной улице начался вечером во вторник, 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу «МКМ», площадь пожара составила 300 квадратных метров. Среди погибших двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200 россиян.

Причиной случившегося назвали поджог. Один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития. По словам соседей, мужчина мог устроить это из-за алкогольного психоза.

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Екатерина Власова
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