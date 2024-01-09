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08:01, 9 января 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасных атаках в первую неделю после праздников

«Гарда»: киберпреступники часто атакуют россиян в первую неделю после праздников

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Киберпреступники часто атакуют россиян не только во время новогодних праздников, но и после их окончания. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов, эта опасность затрагивает в том числе сотрудников различных компаний.

Он отметил, что в новогодние праздники киберпреступники небезосновательно полагают, что люди расслабляются и становятся более уязвимыми к различным атакам, в том числе фишинговым. «Но давление не спадает и в первые дни после завершения праздничных дней. Известны неединичные случаи, когда заражение происходило в ходе разбора сотрудниками писем в первую неделю после выхода на работу», — предупредил Кузнецов.

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Он также отметил, что в этот период года злоумышленники традиционно готовят фишинговые кампании. В них потенциальным жертвам, как правило, обещают финансовую выгоду. Такие рассылки могут включать предложения скидок, подарков и другие приманки для потенциальных жертв.

Он также подчеркнул, что злоумышленники могу использовать нейросети, чтобы подготовить тексты, видео и аудио, в которых они будут маскироваться под знакомых получателей рассылок. «В силу того, что существуют обходные пути использования подобных технологий без оплаты, существенных вложений от киберкриминала такие атаки не требуют», — добавил Кузнецов.

При этом в последние годы фишинговые атаки с помощью мессенджеров становятся все популярнее. Но это, по мнению Кузнецова, не дает россиянам возможности чувствовать себя в чуть большей безопасности при работе с электронной почтой. Именно она остается наиболее распространенным способом связи по рабочим вопросам, а потому активно эксплуатируется киберпреступниками.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана в интернете от лица якобы сотрудников ФСБ. Мошенники начали присылать сотрудникам компаний письма, в которых утверждается о якобы произошедшей утечке персональных данных их клиентов.

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      Вениамин Лыков
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