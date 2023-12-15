Россиян предупредили о новой схеме обмана в интернете от лица ФСБ

IT-эксперт Бедеров: мошенники начали рассылать компаниям письма об утечке данных

Мошенники от лица ФСБ начали присылать сотрудникам российских компаний письма, в которых утверждается о якобы утечке персональных данных их клиентов. О новой схеме обмана в интернете предупредил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, его слова передает «Газета.Ru».

IT-эксперт рассказал, что злоумышленники, притворяясь сотрудниками ФСБ, рассылают компаниям письма с просьбой провести проверку из-за якобы утечки персональных данных клиентов. Затем мошенники предлагают либо сразу уладить вопрос с помощью взятки, либо, якобы выполняя свою работу, выманивают личные сведения о работниках организации или любую другую информацию. После того как злоумышленники получают эти данные, они начинают шантажировать компанию.

Как уточнил Бедеров, подобные письма отправляют банкам, интернет-провайдерам, операторам сотовой связи и другим организациям, которые работают с персональными данными. Чтобы послание было убедительным, злоумышленники прикрепляют к нему фотографии поручений и приказов ФСБ с печатями и подписями реальных сотрудников службы безопасности. Эксперт подчеркнул, что подобные документы являются подделками.

«Известно, что в даркнете поставлен на поток процесс изготовления поддельных запросов от различных силовых структур на получение данных у операторов сотовой связи, кредитных организаций, социальных сетей и не только. Это вполне себе процветающий рынок, на котором можно купить убедительную подделку почти из любого ведомства», — объяснил Бедеров.

Ранее россиянам рассказали, что в сети все более популярным становится мошенничество с поддельными QR-кодами. Как предупредил IT-эксперт Сергей Липов, после их сканирования пользователь может стать жертвой кражи личной информации или денежных средств.