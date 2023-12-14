Россиян предупредили о новых мошеннических схемах

IT-эксперт Липов предупредил о мошенничестве с «новогодними розыгрышами»

Мошенничество является развивающейся областью, где злоумышленники постоянно используют усовершенствованные схемы для обмана людей, сообщил эксперт по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. О новых способах он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, по словам IT-эксперта, все более популярным становится мошенничество с поддельными QR-кодами, которые ведут к вредоносным сайтам или приложениям. После их сканирования пользователь может стать жертвой кражи личной информации или денежных средств.

Во-вторых, для выполнения мошеннических операций злоумышленники стали использовать голосовые помощники. «При помощи специального оборудования или программного обеспечения они могут прослушивать команды, которые вы даете голосовым ассистентам, а после подделать ваш голос или использовать другие методы, чтобы заставить ваш голосовой помощник выполнить мошеннические действия. Например, перевести деньги на другой счет или сделать покупку, которую вы не собирались делать. Важно понимать, что современные голосовые помощники имеют защиту от такого рода мошенничества, но никакая система не является абсолютно неприступной», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

В-третьих, активно набирает обороты мошенничество с «подарочными картами». Злоумышленники утверждают, что выиграли таковую в каком-нибудь крупном магазине, но для ее активации вам нужно отправить код подтверждения, который приходит на ваш телефон. На самом деле, этот код используется мошенниками для получения доступа к персональным данным.

Также мошенники рассылают сообщения о выигрыше в новогоднем розыгрыше, требуя оплатить "налог" или "доставку" выигрыша. После оплаты они исчезают Сергей Липов IT-эксперт

Кроме того, актуально и мошенничество с «горящими» турами. Так, злоумышленники предлагают невероятно дешевые путевки, которые нужно оплатить мгновенно. После оплаты оказывается, что тура не существует.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда проверяйте информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и не давайте никому данные своих банковских карт», — заключил Липов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии посоветовали россиянам при бронировании отелей пользоваться услугами только проверенных туроператоров, чтобы избежать мошенничества. В Госдуме же рекомендовали немедленно блокировать сомнительных абонентов, от которых поступают нежелательные звонки.