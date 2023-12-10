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15:18, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

В Госдуме россиянам дали совет для защиты от телефонных мошенников

Депутат Свинцов посоветовал россиянам немедленно блокировать сомнительные номера

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются по телефону. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он дал россиянам совет немедленно блокировать сомнительные номера.

«Если мне звонят и говорят, что это представители банка, я говорю, что меня это не интересует и вешаю трубку. Из полиции, из ФСБ или откуда-то еще звонят — естественно, это все мошенники», — предупредил Свинцов. Депутат посоветовал не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

«Настоящие представители каких-то служб пришлют вам повестку», — подчеркнул политик. По его словам, сейчас все работает через портал «Госуслуги» и мобильные приложения банков.

«Все, кто вам звонят, вы можете на 100 процентов быть уверены, что это мошенники. Поэтому нужно себя настраивать на такую позицию, что если звонят мошенники, пытаются вас куда-то позвать или что-то у вас попросить, просто блокировать номер немедленно и все», — заключил депутат.

Ранее Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства. «Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert», — говорилось в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что для рассылки официальных писем регулятор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru.

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      Олег Давыдов
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