Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от имени Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что россияне стали получать фальшивые письма якобы от Комитета информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, которого в действительности не существует. «Рассылка производится с электронных адресов в формате name@rkn.expert», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что для рассылки официальных писем регулятор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru. «Пожалуйста, будьте бдительны, мошенники не дремлют», — заключили в ведомстве.

Летом Роскомнадзор уже предупреждал россиян о рассылке фальшивых писем от имени регулятора. Тогда ведомство сообщило, что мошенники отправляют такие письма с почтового ящика fsrcmnad@gov.ru, который в действительности не имеет отношения к Роскомнадзору. Регулятор рекомендовал не открывать фейковые письма от его имени, так как они могут содержать ссылки на фишинговые сайты или вредоносные файлы.