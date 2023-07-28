Роскомнадзор предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил, что мошенники отправляют письма от имени ведомства

В Роскомнадзоре предупредили россиян о рассылке фейковых сообщений от имени ведомства. Как сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора, такие письма злоумышленники отправляют различным организациям.

В фейковых сообщениях, отправленных от имени ведомства, компании уведомляют о «нарушении законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ». Мошенники отправляют такие письма с почтового ящика fsrcmnad@gov.ru, который в действительности не имеет отношения к Роскомнадзору.

«Напоминаем, что Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Официально направляются только адресные письма и только с почтовых ящиков в домене @rkn.gov.ru», — предупредили в ведомстве.

Тем, кто получил такую рассылку, Роскомнадзор рекомендовал не открывать письма, так как они могут содержать ссылки на фишинговые сайты или вредоносные файлы.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что с начала 2023 года в России было зафиксировано более 70 утечек персональных данных. Вагнер добавил, что в 2022 году в сеть утекли 600 миллионов записей о соотечественниках. Однако, по его словам, масштабы таких утечек уменьшаются.