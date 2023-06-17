В Роскомнадзоре раскрыли число оказавшихся в сети личных данных россиян

Замглавы РКН Вагнер: с начала 2023 года в сеть утекли порядка 200 млн записей о россиянах

С начала 2023 года в России зафиксировано более 70 утечек персональных данных, при этом в сети оказались порядка 200 миллионов записей о россиянах. Об этом в субботу, 17 июня, рассказал замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер, его цитирует ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что сотрудники РКН проводят проверку по факту упомянутых утечек.

«Порядка 75 крупных утечек данных зафиксировано в 2023 году», — уточнил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вагнер отметил, что в 2022 году в сеть утекли 600 миллионов записей о соотечественниках. По его словам, масштабы таких утечек уменьшаются.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировали первые случаи отказа компаниям в трансграничной передаче персональных данных.