Вынесены первые запреты на передачу персональных данных россиян за рубеж

РБК: Роскомнадзор вынес первые запреты на передачу персональных данных россиян за рубеж

В РФ зафиксированы первые случаи отказа компаниям в трансграничной передаче персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Роскомнадзоре (РКН).

Как сообщил собеседник издания, всего с 1 марта, когда начал действовать новый порядок, поступило 589 таких уведомлений от российских операторов персональных данных. По итогам рассмотрения семи из них ведомство запретило или ограничило передачу. Уточняется, что данные компании, в частности, планировали передавать за рубеж личные данные соискателей, а также потенциальных клиентов для проверки их платежеспособности.

