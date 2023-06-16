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07:46, 16 июня 2023Россия

Вынесены первые запреты на передачу персональных данных россиян за рубеж

РБК: Роскомнадзор вынес первые запреты на передачу персональных данных россиян за рубеж

В РФ зафиксированы первые случаи отказа компаниям в трансграничной передаче персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Роскомнадзоре (РКН).

Как сообщил собеседник издания, всего с 1 марта, когда начал действовать новый порядок, поступило 589 таких уведомлений от российских операторов персональных данных. По итогам рассмотрения семи из них ведомство запретило или ограничило передачу. Уточняется, что данные компании, в частности, планировали передавать за рубеж личные данные соискателей, а также потенциальных клиентов для проверки их платежеспособности.

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    Екатерина Подвигина
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