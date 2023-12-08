Россиянам назвали способы вычислить мошенников при бронировании отелей

В РСТ посоветовали россиянам бронировать отели у проверенных туроператоров

Россиянам посоветовали при бронировании отелей пользоваться услугами только проверенных туроператоров, чтобы избежать мошенничества. Способы вычислить злоумышленников во время планирования отдыха «Российской газете» назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, мошенничество в сфере бронирования — старая проблема. Горин подчеркнул, что один из самых распространенных способов обмана — создание фейкового сайта отеля, через который туристам предлагают оформить бронь.

Вице-президент РСТ предупредил путешественников, чтобы они не обольщались слишком низкими ценами и огромными скидками, особенно в сезон. Кроме того, он пояснил, что подозрение должны вызывать отели, у которых не указаны телефоны или которые предлагают общаться только через специальные формы на сайтах, а также у которых нет отзывов и есть большое количество свободных номеров всех категорий в любое время года.

Горин также отметил, что россиянам не стоит переводить предоплату за бронь на карту частного лица и вносить в качестве аванса больше десяти процентов от стоимости проживания.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать россиянам в Telegram сообщения с предложениями подработки якобы от имени сотрудников сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Интернет-пользователям предлагали подработку, якобы занимающую пять-десять минут в день.