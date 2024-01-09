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17:46, 9 января 2024Силовые структуры

ФСБ рассказала о новом деле против чиновника-взяточника

ФСБ: против главы администрации Кагальницкого района возбудили еще одно дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростовской области возбудили второе дело против главы Администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержали Сидорова еще 8 ноября по подозрению в получении вознаграждения от предпринимателя за общее покровительство. Было возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. А Сидорова поместили в СИЗО.

Однако позже силовики выявили еще один эпизод по той же статье. Фигурант получил 130 тысяч рублей еще от одного бизнесмена за покровительство.

Ранее стало известно, что троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в покушении на получение взяток на сумму более чем пять миллиардов рублей, им избрана мера пресечения.

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      Екатерина Кашурникова
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