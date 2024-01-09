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22:17, 9 января 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ не исключил похода российских войск на Харьков

Генерал ВСУ Кривонос: Россия может прорвать оборону на купянском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может прорвать оборону в Харьковской области, заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Он признал, что ситуация на купянском направлении для ВСУ «достаточно сложная» и у российских войск «есть частичный успех на определенных участках».

По мнению генерала, это направление стало самым болезненным и критическим для ВСУ. Кривонос пояснил, что ВС России обладают необходимыми ресурсами, и не исключил, что в случае необходимости они могут начать поход на Харьков.

Ранее Кривонос заявил, что наступление ВС России на Чернигов станет головной болью для ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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