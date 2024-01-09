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17:03, 9 января 2024Культура

Худрука Малого театра выписали из больницы

RT: худрука Малого театра Соломина выписали из больницы спустя месяц

Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

Народного артиста России и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы через месяц после госпитализации. Об этом пишет RT.

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — подтвердила информацию директор театра Тамара Михайлова.

В конце декабря внучка артиста рассказала, что Соломин вынужден встречать Новый год в больнице.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно 6 ноября. Актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.

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      Варвара Кошечкина
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