Худрука Малого театра выписали из больницы

RT: худрука Малого театра Соломина выписали из больницы спустя месяц

Народного артиста России и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы через месяц после госпитализации. Об этом пишет RT.

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — подтвердила информацию директор театра Тамара Михайлова.

В конце декабря внучка артиста рассказала, что Соломин вынужден встречать Новый год в больнице.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно 6 ноября. Актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.