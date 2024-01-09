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09:16, 9 января 2024Среда обитания

Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

Актер Борис Смолкин заявил, что в Москве практически нет коренных жителей
СюжетНаселение России:

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Известный российский актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин заявил, что в Москве практически не осталось коренных жителей города. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Смолкин ответил на вопрос о том, каково главное отличие москвичей от жителей других городов. По его словам, к настоящему моменту в российской столице исчезло почти все ее коренное население. «Настоящих москвичей в Москве уже очень-очень мало, практически нет. В других городах России, я не имею в виду Петербург, в котором тоже эта тенденция сохраняется и коренное население уходит, есть люди, которые могут себя называть выходцами из них, а город — своим отечеством. Как правило, это жители небольших российских городов», — отметил Смолкин.

Ранее юморист и актер Геннадий Хазанов заявил, что Москве не хватает коренных жителей города.

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      Полина Кислицына
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