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08:52, 23 октября 2023Среда обитания

Хазанов высказался о нехватке коренных москвичей

Юморист Хазанов заявил о нехватке коренных москвичей в столице

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный советский и российский юморист и актер Геннадий Хазанов заявил, что в Москве практически не осталось коренных жителей города. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Юморист ответил на вопрос о том, какое главное качество отличает москвичей от жителей других городов. По словам Хазанова, на сегодняшний день число коренных москвичей «почти приблизилось к нулю», и основную часть населения города составляют люди, которые приехали из других городов. При этом родившийся в Москве актер убежден, что столице не хватает коренных жителей города. «Мы носим на себе печать той земли, на которой родились», — заключил Хазанов. Юморист добавил, что для него нет мест роднее, чем Москва и латвийская Юрмала, куда он ездит с 1965 года.

Ранее в октябре актриса и пародистка Нонна Гришаева назвала украинскую Одессу самым прекрасным местом в мире.

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      Полина Кислицына
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