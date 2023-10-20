Звезда «Папиных дочек» назвала лучшее место в мире

Актриса Нонна Гришаева назвала Одессу лучшим местом в мире

Актриса и пародистка Нонна Гришаева назвала украинскую Одессу самым прекрасным местом в мире. Свое мнение она высказала в интервью «Москвич Mag».

Звезда сериала «Папины дочки» сообщила, что она родилась и жила в центре Одессы и была счастлива в этом городе. Она добавила, что ее переезд в Москву 30 лет назад был скорее вынужденным, так как к моменту окончания школы на ее родине не было театрального вуза.

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Притом что в конце 1980-х в Одессе было огромное количество театров и киностудия, там не было театрального вуза. Поэтому мне просто пришлось уехать в Москву. Но я рассчитывала отучиться и вернуться в родной город. Просто жизнь сложилась иначе (...), затянула меня Москва», — призналась Гришаева.

В сентябре актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее семья была вынуждена много лет назад переехать из Санкт-Петербурга в Москву ради спокойствия.