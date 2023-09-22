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11:52, 22 сентября 2023Среда обитания

Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

«Москвич Mag»: Хилькевич переехала в Москву из Питера из-за криминала в 90-х

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее семья была вынуждена много лет назад переехать из Санкт-Петербурга в Москву ради спокойствия. Об этом она заявила в интервью изданию «Москвич Mag».

Актриса объяснила, что в 90-е годы в России были смутные времена, а ее родной город славился криминалом. Хилькевич добавила, что гордится быть уроженкой Санкт-Петербурга и каждый раз, когда приезжает в город в командировку, очень этому радуется.

При этом звезда любит столицу и даже называет ее идеальным городом, отмечая, что в ней ее особенно привлекает бешеный ритм. Актриса живет в Северо-Западном округе Москвы и больше всего любит этот район. Одни из самых любимых мест Хилькевич для прогулки в городе — парк Ходынское поле, ВДНХ и парк Горького.

Ранее издание Super сообщило, что Анна Хилькевич купила под Москвой участок с недостроенным домом за десятки миллионов рублей. Речь идет об участке в 20 соток и двухэтажной постройке площадью 324 квадратных метра. Недвижимость актриса взяла в ипотеку за 40 миллионов долларов и оформила полностью на себя.

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    Нина Ташевская
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