Ким Кардашьян и Леди Гага вернули в моду спорный тренд в одежде

Page Six: Ким Кардашьян вернула в моду сочетание лосин с обувью на каблуках

Знаменитости вернули в моду один тренд в одежде, который эксперты окрестили спорным. Соответствующий материал публикует Page Six.

Речь идет о сочетании облегающих лосин и обуви на каблуках, которое было особенно актуальным в 1980-х годах. Инфлюэнсеры принялись массово появляться на публике в подобных нарядах, предпочитая надевать легинсы вместе с сапогами, ботфортами и туфлями на шпильках.

В частности, тенденции последовала телезвезда Ким Кардашьян, которая вышла в свет в розовом укороченном жакете, черных лосинах и сапогах люксового бренда Balenciaga за 3 тысячи долларов (269 тысяч рублей). А ее приятельница, модель Крисси Тайген, решила надеть легинсы марки Lululemon и сапоги Saint Laurent с джинсовой оверсайз-куртку. Певицу Леди Гагу же заметили в лосинах Alo Yoga и обуви Larroude в Малибу.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. В список актуальных вещей вошли прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов.