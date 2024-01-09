Крутой отреагировал на исполнение песни Серова звездой «Слова пацана»

Крутой заявил, что сравнивать Серова со звездой «Слова пацана» бессмысленно

Российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Крутого, сравнивать 15-летнего артиста с исполнителем оригинальной версии композиции Александром Серовым не имеет смысла. При этом композитор выразил мнение, что песня в исполнении Кемстача тоже наберет популярность.

«В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни "Как быть". Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь», — отметил Крутой.

Ранее стало известно, что российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов женился на Лауре Кемстач, матери Леона Кемстача, сыгравшего одного из главных героев в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте»