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13:19, 9 января 2024Культура

Крутой отреагировал на исполнение песни Серова звездой «Слова пацана»

Крутой заявил, что сравнивать Серова со звездой «Слова пацана» бессмысленно

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Крутого, сравнивать 15-летнего артиста с исполнителем оригинальной версии композиции Александром Серовым не имеет смысла. При этом композитор выразил мнение, что песня в исполнении Кемстача тоже наберет популярность.

«В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни "Как быть". Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь», — отметил Крутой.

Ранее стало известно, что российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов женился на Лауре Кемстач, матери Леона Кемстача, сыгравшего одного из главных героев в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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      Анастасия Астахова
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